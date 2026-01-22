Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia hi-tech tedesca
, in guadagno del 2,17% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Infineon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,38%, rispetto a -1,79% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dal produttore di chip
restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 42,38 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 41,58. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 41,19, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)