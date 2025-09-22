Milano 13:07
42.238 -0,18%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:07
9.223 +0,07%
Francoforte 13:07
23.483 -0,66%

Francoforte: vendite diffuse su Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
Francoforte: vendite diffuse su Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - A picco le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che presenta un pessimo -6,04%.

Lo scenario su base settimanale di Volkswagen AG Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Volkswagen AG Pref suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 90,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 93,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 88,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```