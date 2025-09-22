Francoforte: vendite diffuse su Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - A picco le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che presenta un pessimo -6,04%.
Lo scenario su base settimanale di Volkswagen AG Pref
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Volkswagen AG Pref
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 90,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 93,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 88,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)