Generali, crescono i dubbi sull'operazione con Natixis

Assicurazioni Generali

Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

Amundi

(Teleborsa) - Otto mesi dopo l'annuncio die BPCE dell'intenzione di creare il secondo gestore patrimoniale europeo, il loro piano appare più fragile.Nessuna delle due società ha ancoraai rispettivi consigli di amministrazione, sebbene la firma fosse originariamente prevista per giugno, secondo fonti vicine alla vicenda.Ora, l'acquisizione del maggiore azionista di Generali,, da parte die le successiveda amministratore delegato di Mediobanca stanno aumentando i dubbi.Questo perché l'uscita di scena di Nagel elimina un importante sostenitore del, rafforzando al contempo la posizione di diversinei confronti dell'accordo. L'investitore miliardarioe lasono da tempo critici nei confronti di Nagel, e Caltagirone si oppone apertamente all'accordo di gestione patrimoniale.Il governo italiano ha svolto unnei recenti sviluppi del settore finanziario italiano. La principaledella premier Meloni è che i risparmi degli italiani possano essere ,. Caltagirone che detiene una partecipazione del 6,3% in Generali, ha sostenuto che un accordo ostacolerebbe la capacità dell'assicuratore di prendere decisioni di investimento.Generali, dal canto suo, ha respinto le critiche, affermando che la governance della joint venture sarebbee che l'assicuratore manterrebbe lache investirà nella joint venture. Ha affermato che l'accordo è necessario in un settore in cui leL'accordo preliminare presentato da Generali e BPCE aprevedeva unatra le rispettive unità di gestione patrimoniale, Generali Investments Holding e Natixis Investment Managers. L'entità sarebbee, con, sarebbe il secondo gestore patrimoniale in Europa dopo