Generali, crescono i dubbi sull'operazione con Natixis

(Teleborsa) - Otto mesi dopo l'annuncio di Assicurazioni Generali
e BPCE dell'intenzione di creare il secondo gestore patrimoniale europeo, il loro piano appare più fragile.
Nessuna delle due società ha ancora presentato il contratto per la firma
ai rispettivi consigli di amministrazione, sebbene la firma fosse originariamente prevista per giugno, secondo fonti vicine alla vicenda.
Ora, l'acquisizione del maggiore azionista di Generali, Mediobanca
, da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena
e le successive dimissioni di Alberto Nagel
da amministratore delegato di Mediobanca stanno aumentando i dubbi.
Questo perché l'uscita di scena di Nagel elimina un importante sostenitore del CEO di Generali Philippe Donnet
, rafforzando al contempo la posizione di diversi stakeholder critici
nei confronti dell'accordo. L'investitore miliardario Francesco Gaetano Caltagirone
e la famiglia Del Vecchio
sono da tempo critici nei confronti di Nagel, e Caltagirone si oppone apertamente all'accordo di gestione patrimoniale.
Il governo italiano ha svolto un ruolo attivo
nei recenti sviluppi del settore finanziario italiano. La principale preoccupazione
della premier Meloni è che i risparmi degli italiani possano essere , ceduti a un controllo straniero
. Caltagirone che detiene una partecipazione del 6,3% in Generali, ha sostenuto che un accordo ostacolerebbe la capacità dell'assicuratore di prendere decisioni di investimento.
Generali, dal canto suo, ha respinto le critiche, affermando che la governance della joint venture sarebbe equilibrata
e che l'assicuratore manterrebbe la proprietà degli asset
che investirà nella joint venture. Ha affermato che l'accordo è necessario in un settore in cui le dimensioni contano
.
L'accordo preliminare presentato da Generali e BPCE a gennaio
prevedeva una joint venture paritaria
tra le rispettive unità di gestione patrimoniale, Generali Investments Holding e Natixis Investment Managers. L'entità sarebbe valutata circa 9,5 miliardi di euro
e, con 1,9 trilioni di euro di asset in gestione
, sarebbe il secondo gestore patrimoniale in Europa dopo Amundi
.(Foto: Scott Graham su Unsplash)