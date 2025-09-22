ICOP, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy in attesa dei conti

Milano 9:46
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 20,50 euro per azione (dai precedenti 15,50 euro) il target price su ICOP, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, confermando la raccomandazione sul titolo a "Buy".

L'aggiornamento di stime e TP arriva prima della pubblicazione da parte di ICOP dei risultati del primo semestre 2025 (attesa il 29 settembre). Gli analisti prevedono una solida crescita, trainata dall'esecuzione del portafoglio ordini e dalla redditività normalizzata. Hanno alzato le nostre stime a medio termine, sulla base di un portafoglio ordini ancora consistente (oltre 1 miliardo di euro a fine 2025) e di promettenti opportunità di business.

"Nonostante sia l'operatore più costoso nel ristretto segmento dei costruttori specializzati (cosa che riteniamo giustificata dall'interessante e visibile profilo di crescita degli utili), ICOP continua a essere quotata a un leggero sconto rispetto ai costruttori puri", si legge nella ricerca.

Kepler ha incrementato le stime di EBIT e EPS rettificati per il periodo 2026-2027 rispettivamente di circa il 3% e il 4%.
