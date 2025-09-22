IPO, segnali di ripresa in Europa tra debutti a Francoforte, Zurigo e Stoccolma

Aumovio

(Teleborsa) - Ildellesembra mostrare segnali di vitalità dopo un lungo periodo di stasi. Nelle ultime settimane, diverse società di settori eterogenei — dalla fintech alla difesa, passando per software ed energia — hanno intrapreso la via della, alimentando le speranze di una più ampia ondata di debutti in Borsa. Tra gli esempi più recenti spiccano, fornitore di componenti auto nato dallo spin-off di, approdato alla Borsa di Francoforte, e, che ha scelto la piazza di Zurigo. Quest’ultima, valorizzata a 5,7 miliardi di dollari, ha visto le proprie azioni salire oltre il prezzo di collocamento, un segnale incoraggiante per gli investitori.Il fermento non riguarda solo Germania e Svizzera. Insono attesi due debutti di peso:, società di sistemi di sicurezza sostenuta da private equity, punta a una raccolta da 3,1 miliardi di euro per finanziare l’espansione internazionale e ridurre il debito. Parallelamente,, banca digitale svedese, prevede un’operazione da 3,7 miliardi di dollari sul Nasdaq Stockholm.Il rilancio delle IPO europee arriva dopo mesi difficili, in cui il continente ha sofferto il confronto con i mercati statunitensi e asiatici. Tra gennaio e agosto, ilha raccoltotramite 153 operazioni, contro i soli 5,5 miliardi di euro da 57 IPO in Europa (dati FactSet). Non a caso, alcune società come Stada e OLB hanno preferito optare per vendite private piuttosto che affrontare l’incertezza dei mercati pubblici. Eppure, segnali di ottimismo non mancano. La combinazione di bassa volatilità e ritorni azionari più appetibili in euro, complice il, sta attirando capitali statunitensi verso l’Europa.Resta comunque lontano il passo con il forte afflusso osservato in USA di recente. La scorsa settimanaha debuttato sul Nasdaq con una capitalizzazione di 2,5 miliardi di dollari, dopo che sul listino tech statunitense era arrivatacon una valutazione di 7,3 miliardi di dollari e nei giorni precedenti(0,9 miliardi di dollari) e(3,3 miliardi di dollari).Sul NYSE sono sbarcate(2,3 miliardi di dollari),(8,6 miliardi di dollari),(3,7 miliardi di dollari) e soprattuttocon una capitalizzazione di 15 miliardi di dollari.