Madrid: movimento negativo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola
, che mostra un decremento del 3,23%.
Lo scenario su base settimanale dell'istituto di credito spagnolo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Banco de Sabadel
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,305 Euro e primo supporto individuato a 3,171. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,439.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)