Matteo Zoppas (Presidente ICE): “Ceramica Made in Italy eccellenza da sostenere”

Economia
(Teleborsa) - "Il settore ceramico e dell’arredobagno è un’eccellenza del Made in Italy, capace di coniugare innovazione e tradizione. L’Italia è il primo esportatore mondiale del comparto con 4,3 miliardi nel 2024 e 2,3 miliardi nei primi sei mesi del 2025. Seppure in un clima di incertezza legato alle tensioni geopolitiche e al contesto macroeconomico globale, il Made in Italy della ceramica sta mantenendo il risultato seppure conseguenza di fattori non strutturali. Il prezzo medio è comunque diminuito". Lo ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente ICE, in occasione dell’inaugurazione della 42esima edizione di Cersaie.

"Ma la pressione incalzante che proviene dai produttori a basso costo, come i competitor indiani e asiatici, impone di rafforzare ulteriormente il sostegno alle nostre imprese attraverso servizi di promozione e sviluppo come quelli messi in campo da ICE che ogni anno per il Made in Italy porta in Italia oltre 11.000 buyers e operatori internazionali per circa 150 progetti e accompagna oltre 3.500 imprese a 250 fiere in tutto il mondo. Solo per questa edizione 2025 di Cersaie ICE ha gestito l’incoming di 220 operatori provenienti da oltre 38 paesi da Europa, America, Africa, Medio Oriente e Area del Golfo e Asia Sono gli appuntamenti come questi che generano contatti tra domanda ed offerta e creano relazioni che, nel tempo, si traducono in opportunità concrete.

Complessivamente, l’export italiano vale oggi oltre 623 miliardi, pari a circa un terzo del PIL nazionale, con l’obiettivo di raggiungere l’ambizioso traguardo indicato dal Governo dei 700 miliardi, grazie alla sinergia di tutto il sistema Paese (ICE, Sace, Simest e CdP) nel solco della diplomazia della crescita messa in campo dal Ministro Antonio Tajani anche attraverso il Piano d’azione per l’export nei mercati ad alto potenziale e al lavoro portato avanti dai ministeri della cabina di regia", conclude Zoppas.
