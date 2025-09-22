Matteo Zoppas (Presidente ICE): “Ceramica Made in Italy eccellenza da sostenere”

(Teleborsa) - "Il settore ceramico e dell’arredobagno
è un’eccellenza del Made in Italy,
capace di coniugare innovazione e tradizione
. L’Italia è il primo esportatore mondiale del comparto con 4,3 miliardi nel 2024 e 2,3 miliardi nei primi sei mesi del 2025.
Seppure in un clima di incertezza legato alle tensioni geopolitiche e al contesto macroeconomico globale, il Made in Italy della ceramica sta mantenendo il risultato seppure conseguenza di fattori non strutturali. Il prezzo medio è comunque diminuito". Lo ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente ICE
, in occasione dell’inaugurazione della 42esima edizione di Cersaie.
"Ma la pressione incalzante che proviene dai produttori a basso costo, come i competitor indiani e asiatici, impone di rafforzare ulteriormente il sostegno alle nostre imprese attraverso servizi di promozione e sviluppo come quelli messi in campo da ICE che ogni anno per il Made in Italy porta in Italia oltre 11.000 buyers e operatori internazionali per circa 150 progetti e accompagna oltre 3.500 imprese a 250 fiere in tutto il mondo
. Solo per questa edizione 2025 di Cersaie ICE ha gestito l’incoming di 220 operatori provenienti da oltre 38 paesi da Europa, America, Africa, Medio Oriente e Area del Golfo e Asia Sono gli appuntamenti come questi che generano contatti tra domanda ed offerta e creano relazioni che, nel tempo, si traducono in opportunità concrete.
Complessivamente, l’export italiano vale oggi oltre 623 miliardi, pari a circa un terzo del PIL nazionale
, con l’obiettivo di raggiungere l’ambizioso traguardo indicato dal Governo dei 700 miliardi
, grazie alla sinergia di tutto il sistema Paese (ICE, Sace, Simest e CdP) nel solco della diplomazia della crescita messa in campo dal Ministro Antonio Tajani anche attraverso il Piano d’azione per l’export nei mercati ad alto potenziale e al lavoro portato avanti dai ministeri della cabina di regia", conclude Zoppas.