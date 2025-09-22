UniCredit, esteso servizio di pagamenti veloci in valute straniere al dollaro statunitense

(Teleborsa) - UniCredit
ha ampliato
il proprio servizio di pagamento in valuta estera
veloce e sicuro, annunciato originariamente a luglio, aggiungendo i dollari statunitensi (USD).
Il servizio, che utilizza le capacità di compensazione in USD
della Bank of America
, viene reso inizialmente disponibile per i clienti italiani di UniCredit, prima di essere esteso ai clienti di altri paesi.
Il servizio di pagamento in valuta estera di UniCredit, che copre anche altre nove valute principali
, quali GBP, CHF, HKD, SGD e INR, consente ai clienti privati e retail della banca di effettuare pagamenti internazionali con la stessa rapidità e semplicità che si aspettano dai bonifici nazionali.
Questa operazione è in linea con il piano pluriennale del Gruppo, che mira a rendere la banca la prima scelta per i pagamenti
.
La banca prevede di espandere ulteriormente
questo servizio per raggiungere nuovi mercati e valute di destinazione.