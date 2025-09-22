Milano 12:15
42.211 -0,24%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 12:15
9.218 +0,01%
Francoforte 12:15
23.469 -0,72%

UniCredit, esteso servizio di pagamenti veloci in valute straniere al dollaro statunitense

(Teleborsa) - UniCredit ha ampliato il proprio servizio di pagamento in valuta estera veloce e sicuro, annunciato originariamente a luglio, aggiungendo i dollari statunitensi (USD).

Il servizio, che utilizza le capacità di compensazione in USD della Bank of America, viene reso inizialmente disponibile per i clienti italiani di UniCredit, prima di essere esteso ai clienti di altri paesi.

Il servizio di pagamento in valuta estera di UniCredit, che copre anche altre nove valute principali, quali GBP, CHF, HKD, SGD e INR, consente ai clienti privati e retail della banca di effettuare pagamenti internazionali con la stessa rapidità e semplicità che si aspettano dai bonifici nazionali.

Questa operazione è in linea con il piano pluriennale del Gruppo, che mira a rendere la banca la prima scelta per i pagamenti.

La banca prevede di espandere ulteriormente questo servizio per raggiungere nuovi mercati e valute di destinazione.
