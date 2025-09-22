Unimpresa: “Aggregazioni e incentivi fiscali chiave per rafforzare le PMI italiane”

(Teleborsa) - Le, garantisconoma il loro peso sul fatturato si è progressivamente ridotto:. A fronte di questa frammentazione,: acon circa 50.300 imprese coinvolte (+6,5%). Le reti restano però di dimensioni ridotte, con una media di 4-5 aderenti, e concentrate soprattutto nel Nord Italia. È quanto emerge da unsecondo il quale le imprese organizzate in gruppi generano oggi oltre il 64% del fatturato complessivo e il 57% del valore aggiunto,. Le medie imprese industriali hanno registrato, tra il 2014 e il 2023, una crescita della produttività del lavoro pari al +31,3%, superiore a Francia, Germania e Spagna. La: nel 2024 solo l’8,2% delle PMI con almeno 10 addetti utilizza tecnologie di intelligenza artificiale, mentre il 70,2% ha raggiunto un livello base di digitalizzazione e appena il 26,2% un livello alto."Le, ma la frammentazione continua a indebolirle e a ridurne la competitività. L’aggregazione in fusioni, consorzi, reti e joint venture può consentire investimenti condivisi in ricerca, digitalizzazione ed export, riducendo costi e aumentando la resilienza. Tuttavia,: crediti d’imposta per fusioni e acquisizioni, detrazioni su investimenti congiunti, sgravi per nuove assunzioni post-aggregazione, esenzioni temporanee da imposte locali e accesso prioritario a fondi europei. Misure in grado di premiare la visione strategica delle pmi e favorire la nascita di poli imprenditoriali più forti. Le iniziative finora adottate dal, complicate da procedure burocratiche lente e dalla scarsa efficacia della promozione estera. Le pmi non devono restare sole, ma poter crescere e innovare con il sostegno di strumenti concreti e lungimiranti", dichiara ilSecondo il Centro studi di Unimpresa, ilma il peso delle microimprese mostra limiti strutturali: tra il 2012 e il 2022 il loro fatturato è sceso dal 49% al 42%. Le PMI garantiscono ancora il 76,5% dell’occupazione e il 65% del valore aggiunto, ma la frammentazione riduce la competitività.Le reti d’impresa,, ma restano piccole e territorialmente sbilanciate. Al contrario, i gruppi strutturati generano oltre il 64% del fatturato nazionale, mostrando maggiore resilienza e capacità di investimento. Anche le medie imprese industriali confermano il valore dell’aggregazione, con unaLa digitalizzazione è un nodo critico:. Nel 2024 l’occupazione è cresciuta), ma senza un corrispondente aumento di produttività ('occupazione senza crescita'). Le aggregazioni possono quindi diventare la leva decisiva per colmare i ritardi, rafforzare innovazione, ricerca e organizzazione."Parlare di aggregazione. Le piccole e medie imprese italiane sono, da sempre, il motore dell’occupazione, dell’innovazione e della vitalità territoriale. Ma troppo spesso questo motore, ricco di know how, lavora a cilindri isolati, frammentato e sempre più vulnerabile. L’aggregazione tra imprese, che si tratti di fusioni, consorzi, reti o joint venture, consente di superare limiti strutturali e di affrontare, con maggiore forza, le sfide globali. Significama, soprattutto, condividere quelle conoscenze che hanno fatto del made in Italy un simbolo di eccellenza nel mondo oltre, naturalmente, condividere competenze, ridurre costi e attrarre talenti. Eppure, il processo di aggregazione è ancora ostacolato da barriere culturali, operative e fiscali. Per questo il Governo è chiamato a intervenire con misure concrete." osserva il consigliere nazionale di Unimpresa, Marco Salustri."Tra le proposte da valutare, si evidenzianoper operazioni di fusione e acquisizione,su investimenti congiunti in innovazione e formazione,per nuove assunzioni post-aggregazione,per le imprese aggregate,per progetti condivisi e un cloud contabile, condiviso con l'agenzia delle entrate, per semplificare il processo di controlli e ispezioni. Queste misure non solo alleggeriscono il carico fiscale ma. Favoriscono la nascita di poli imprenditoriali più forti capaci di competere a livello internazionale e di affrontare le transizioni ecologica e digitale con maggiore resilienza. Negli ultimi anni, il Ministero del Made in Italy ha moltiplicato le iniziative per sostenere le piccole e medie imprese, con bandi, campagne di promozione e tavoli di confronto. Ma se guardiamo oltre gli annunci, il quadro è meno brillante di quanto sembri.. Il tanto sbandierato 'rilancio del Made in Italy' rischia di restare uno slogan se non si affrontano le radici strutturali del problema. Gli incentivi del ministero sono troppo generici: molti bandi non distinguono tra imprese singole e aggregate e penalizzano chi prova a fare rete. Continua ad imperare una burocrazia paralizzante in quanto le procedure per accedere ai fondi sono complesse, lente e spesso scoraggiano le pmi meno strutturate. Infine,e, di fatto, le iniziative di internazionalizzazione spesso favoriscono le grandi aziende lasciando indietro le pmi che non hanno risorse per partecipare. Le pmi non devono restare sole ma potersi unire, crescere e innovare. Il governo deve essere al loro fianco con" spiega il consigliere nazionale di Unimpresa.