Air France-KLM e SAS ampliano partnership per migliorare connettività tra Scandinavia e USA

Air France-KLM

(Teleborsa) -(Scandinavian Airlines) hanno annunciato oggi l'espansione della loro partnership commerciale, volta a migliorare ulteriormente la connettività e l'esperienza di viaggio per i passeggeri che viaggiano tra la Scandinavia e gli Stati Uniti. Questo passo strategico, spiega una nota, rafforza l'impegno di entrambi i partner nell'offrire maggiore comodità e migliori vantaggi fedeltà ai rispettivi clienti.Con quest'ultimo passo, Air France aggiungerà il suo codice ai voli transatlantici diretti operati da SAS. Questo nuovo accordo di code-sharing offrirà ai clienti un accesso agevole a un'ampia gamma di destinazioni negli Stati Uniti attraverso i principali hub scandinavi.Leincluderanno: Dall'Aeroporto Internazionale di Copenaghen (CPH) a: Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York-Newark (EWR), New York-JFK (JFK), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) e Washington, D.C. (IAD). Dall'aeroporto di Stoccolma Arlanda (ARN) a: New York-Newark (EWR) e Miami (MIA). Dall'aeroporto di Oslo (OSL) a: New York-Newark (EWR), New York-JFK (JFK).L'ampliamento della partnership ampliata si basa sul successo della cooperazione commerciale tra Air France-KLM e SAS avviata nel 2024. Inoltre, lo scorso settembre SAS è entrata a far parte dell'alleanza SkyTeam, di cui Air France-KLM è membro fondatore.