Milano 9:25
42.322 -0,24%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:25
9.252 +0,27%
23.630 +0,44%

Il DAX esordisce a 23.604,36 punti

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,33%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,33%, dopo aver aperto a 23.604,36 punti.
