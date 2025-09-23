Milano 22-set
0 0,00%
Nasdaq 22-set
24.761 +0,55%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 22-set
9.227 +0,11%
Francoforte 22-set
23.527 -0,48%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,22%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.828,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,22%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,22%, dopo aver aperto a 3.828,58 punti.
