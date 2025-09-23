Milano
22-set
0
0,00%
Nasdaq
22-set
24.761
+0,55%
Dow Jones
22-set
46.382
+0,14%
Londra
22-set
9.227
+0,11%
Francoforte
22-set
23.527
-0,48%
Martedì 23 Settembre 2025, ore 03.58
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,22%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,22%
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.828,58 punti
In breve
,
Finanza
23 settembre 2025 - 03.38
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,22%, dopo aver aperto a 3.828,58 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1012)
