Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:21
24.709 -0,21%
Dow Jones 18:21
46.419 +0,08%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,04%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.223,32 punti

Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un -0,04% e archivia gli scambi a 9.223,32 punti.
