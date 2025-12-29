Milano
17:35
44.436
-0,38%
Nasdaq
22:00
25.526
-0,46%
Dow Jones
22:00
48.462
-0,51%
Londra
17:35
9.867
-0,04%
Francoforte
17:35
24.351
+0,05%
Lunedì 29 Dicembre 2025, ore 23.11
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,04%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,04%)
Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.866,53 punti
In breve
,
Finanza
29 dicembre 2025 - 17.43
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un -0,04% e archivia gli scambi a 9.866,53 punti.
Condividi
