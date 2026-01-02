Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:26
25.191 -0,23%
Dow Jones 18:26
48.211 +0,31%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,2%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,2%, archiviando la seduta a 9.951,14 punti.
