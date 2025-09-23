Milano 9:26
42.320 -0,24%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:26
9.247 +0,22%
23.629 +0,43%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,05%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.821,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,05%)
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,05% e archivia gli scambi a 3.821,83 punti.
Condividi
```