Martedì 23 Settembre 2025, ore 09.42
Notizie
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,05%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,05%)
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.821,83 punti
In breve
,
Finanza
23 settembre 2025 - 09.20
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,05% e archivia gli scambi a 3.821,83 punti.
Condividi
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto