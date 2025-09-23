Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:21
24.709 -0,21%
Dow Jones 18:21
46.419 +0,08%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,03%)

Il Nasdaq-100 apre a 24.752,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,03%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido -0,03%, a quota 24.752,74 in apertura.
