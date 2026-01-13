Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:32
25.791 +0,01%
Dow Jones 18:32
49.287 -0,61%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,03%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 25.779,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,03%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto -0,03%, a quota 25.779,28 in apertura.
