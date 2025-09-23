Calcio, Lazio: bilancio 2024/25 si chiude in rosso per 17,1 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio
ha approvato il progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2025
, che registra una perdita netta
di 17,16 milioni
contro l’utile di 38,5 milioni dell’esercizio precedente.
Il giro d’affari si è attestato a 143,5 milioni
, in calo di quasi 50 milioni rispetto alla stagione 2023/24, soprattutto per i minori introiti legati alla partecipazione all’Europa League anziché alla Champions. I costi operativi
sono scesi a 135 milioni (-12,2%), in gran parte per la riduzione del costo del personale
.
Il patrimonio netto
risulta negativo per 16,8 milioni, mentre l’indebitamento finanziario
netto cresce a 66,3 milioni (+28 milioni).
La società prevede il ritorno all’equilibrio economico-finanziario
grazie a cessioni future, nuove sponsorizzazioni e alla valorizzazione della rosa.(Foto: Emilio Garcia su Unsplash)