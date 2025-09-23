Milano 17:35
Caltagirone, fino ad ok BCE i diritti di voto eccedenti il 9,99% di MPS sono sterilizzati

Finanza, Partecipazioni rilevanti
(Teleborsa) - Francesco Gaetano Caltagirone possedeva il 12,26% di Banca Monte dei Paschi di Siena al 15 settembre, prima della riapertura dei termini dell'OPAS di MPS su Mediobanca. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti.

Caltagirone ha ribadito l'impegno a non presentare liste per concorrere alla nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di MPS fino a che la partecipazione sarà sopra la soglia del 10%.

Inoltre, ha detto che non intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo, e che non esistono accordi o patti parasociali riguardanti la sua quota.

Caltagirone ha precisato che è pendente presso la BCE il procedimento autorizzativo relativo al superamento del 10% nel capitale sociale di MPS e che fino al rilascio del provvedimento autorizzativo i diritti di voto eccedenti il 9,99% sono sterilizzati.
