Caltagirone, fino ad ok BCE i diritti di voto eccedenti il 9,99% di MPS sono sterilizzati

(Teleborsa) - Francesco Gaetano Caltagirone
possedeva il 12,26% di Banca Monte dei Paschi di Siena
al 15 settembre, prima della riapertura dei termini dell'OPAS di MPS su Mediobanca
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti.
Caltagirone ha ribadito l'impegno a non presentare liste per concorrere alla nomina della maggioranza dei membri
del Consiglio di Amministrazione di MPS fino a che la partecipazione sarà sopra la soglia del 10%.
Inoltre, ha detto che non intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo, e che non esistono accordi o patti parasociali
riguardanti la sua quota.
Caltagirone ha precisato che è pendente presso la BCE il procedimento autorizzativo relativo al superamento del 10%
nel capitale sociale di MPS e che fino al rilascio del provvedimento autorizzativo i diritti di voto eccedenti il 9,99% sono sterilizzati.