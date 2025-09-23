Caltagirone, fino ad ok BCE i diritti di voto eccedenti il 9,99% di MPS sono sterilizzati

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -possedeva il 12,26% dial 15 settembre, prima della riapertura dei termini dell'OPAS di MPS su. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti.Caltagirone ha ribadito l'del Consiglio di Amministrazione di MPS fino a che la partecipazione sarà sopra la soglia del 10%.Inoltre, ha detto che non intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo, e cheriguardanti la sua quota.Caltagirone ha precisato che ènel capitale sociale di MPS e che fino al rilascio del provvedimento autorizzativo i diritti di voto eccedenti il 9,99% sono sterilizzati.