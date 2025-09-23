Milano 15:48
DigiTouch, finalizzato l'acquisto di Progettoimmagine. Stimato Ebitda di 200 mila euro
(Teleborsa) - DigiTouch, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha perfezionato l'acquisizione totalitaria di Progettoimmagine, storica Agenzia di Marketing e Comunicazione, specializzata in strategie e progetti nel settore insurance e finance con contratti e relazioni pluriennali in primarie realtà del settore.

L'acquisizione odierna, il cui relativo accordo vincolante era già stato comunicato a luglio, si inserisce nelle logiche di sviluppo del Gruppo Digitouch e in particolare a supporto della Divisione Marketing (del modello MTE Marketing-Tecnologia-Ecommerce).

ProgettoImmagine ha realizzato ricavi per circa 700 mila euro nel 2024 e, a valle dell'integrazione, si prevede un Ebitda di 200.000 euro. L'acquisizione, finanziata per cassa, è di importo non rilevante.

Lo storico fondatore e CEO di Progettoimmagine, Alberto Zanardi, verrà da subito coinvolto nella neocostituita funzione di Strategic Business Development Unit, a diretto riporto del consiglio di Amministrazione della capogruppo Digitouch.
