Edil San Felice, backlog record di 215 milioni di euro. Migliora la cassa

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2025 con unpari a 26 milioni di euro, in crescita del 5,7% rispetto ai 24,6 milioni registrati al 30 giugno 2024. Tale evoluzione è frutto dell'espansione del portafoglio commesse, del mantenimento di un elevato livello di efficienza nei cantieri e della capacità della società di rafforzare le relazioni con clienti pubblici e privati.L'ammonta a circa 6 milioni di euro, con un margine pari al 23%, sostanzialmente in linea con il dato del 2024. L'si attesta a 5,3 milioni di euro (+3,4% YoY), con un margine operativo al 20,4% rispetto al 20,8% del primo semestre 2024, a seguito dei maggiori ammortamenti legati agli investimenti in attrezzature ad alta efficienza ambientale. L'si attesta a 4,1 milioni di euro (-3,7%), con il calo riconducibile a una maggiore incidenza della fiscalità corrente e differita, e all'assenza di componenti straordinarie positive che avevano caratterizzato il primo semestre 2024"Il primo semestre 2025 ha- ha detto l'- Il backlog raggiunge la cifra record di oltre 214 milioni di euro, con un incremento del 67% rispetto all'anno precedente, frutto delle importanti e numerose commesse ottenute in questo primo semestre, pari ad oltre 65 milioni di euro. Risultati che testimoniano la costante fiducia dei nostri clienti e la bontà di visione di tutto il management di Edil San Felice, che nel 2024 ha varato un importante piano di crescita organica, che ci ha portati a raggiungere gli attuali 325 dipendenti, per perseguire i nostri obiettivi di sviluppo rimanendo fedeli alla politica del subappalto zero. Guardiamo al futuro con determinazione, forti di un portafoglio ordini solido e di una squadra qualificata, consapevoli che crescita e responsabilità devono continuare a procedere di pari passo".Laal 30 giugno 2025 risulta positiva per 7,3 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai 2,8 milioni al 31 dicembre 2024. Tale rafforzamento riflette una robusta generazione di cassa operativa, una rigorosa gestione del capitale circolante e la cessione pro-soluto di crediti IVA per oltre 6 milioni di euro a UniCredit Factoring. La struttura finanziaria dell'azienda si conferma solida, con livelli di indebitamento molto contenuti e disponibilità liquide in crescita, elementi che rafforzano la capacità dell'azienda di autofinanziare investimenti futuri.Ilraggiunge la cifra record di 214,7 milioni di euro, con un incremento del 67% rispetto ai 136,1 milioni dell'anno precedente. Questo dato, frutto dell'aggiudicazione di importanti commesse con ASPI, ANAS, Autostrade del Brennero e, conferma la solidità del posizionamento competitivo della società e garantisce un'elevata visibilità sui ricavi futuri.