Euro digitale, Cipollone: previsto lancio a metà 2029

(Teleborsa) - L'dovrebbe diventare. È questa la previsione di, componente del Comitato esecutivo della Bce con delega sui sistemi di pagamento, che durante la conferenza "Future of finance" organizzata da Bloomberg ha sostenuto la causa della creazione di una versione digitalizzata della moneta comune.È una data prevista "tenendoci prudenti", ha detto, data la necessità di effettuare un, prima del suo lancio completo. E "dando per scontato che per la fine del prossimo anno la legislazione sia pronta", ha precisato Cipollone.Sull'iter legislativo, secondo l'esponente della Bce, l'Ecofin che si è svolto venerdì e sabato a Copenhagen ha segnato un. La procedura legislativa avanza con più fatica al Parlamento europeo. I governi dovrebbero raggiungere una intesa entro fine anno. Ipotizzando che il Parlamento completi il suo dibattito per il primo trimestre del prossimo anno, la previsione che lo stesso Cipollone aveva fatto in precedenza di un accordo per la legge europea sull'euro digitale per il secondo trimestre sarebbe ancora valida, anche se tirata. "Se non sarà il secondo sarà il terzo trimestre", ha detto.In ogni caso, a ottobre il Consiglio direttivo della Bce dovrebbe comunque. Anche perchè "finora non abbiamo registrato nessuna contrarietà" da parte di legislatori e governi, ha sostenuto Cipollone.L'istituzione monetaria di Francoforte, che su questo progetto si muove affiancata dalla Commissione Ue, non è l'unica a portare avanti l'ipotesi di una valuta digitale di banca centrale (Cbdc), ma sembra tra quelle ad aver più fretta. Diametralmente opposta la situazione negli: qui infatti l'amministrazione Trump haalla Federal Reserve e alle altre agenzie federali di sviluppare Cbdc, additandole, in un ordine esecutivo dello scorso gennaio, come "una minaccia alla stabilità finanziaria, al diritto alla riservatezza dei cittadini e alla stessa sovranità Usa". Gli Usa puntano piuttosto sulle, una tipologia di criptoasset che cercano di offrire stabilità nel valore agganciandosi a un attivo sottostante, nel caso degli Usa il dollaro o titoli di Stato in dollari.Quanto ad alcune previsioni che mettono in guardia dai, secondo Cipollone sono "esagerate". Invece "è probabile che costi come previsto dalla Commissione europea, tra 2,8 e 5,4 miliardi".