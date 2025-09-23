Fed, Bowman: tempo di agire "con decisione e proattività" per affrontare mercato del lavoro

(Teleborsa) - "I dati recenti hanno rivelato un mercato del lavoro sostanzialmente più fragile, insieme a un'inflazione che, escludendo i dazi, ha continuato a mantenersi non molto al di sopra del nostro obiettivo. Dato questo cambiamento nelle condizioni del mercato del lavoro, sono lieto che abbiamo finalmente avviato il processo di rimozione delle restrizioni, riflettendo le condizioni economiche e il bilancio dei rischi per i nostri obiettivi di occupazione e inflazione. Supponendo che l'economia si evolva come previsto, l'per riportare il tasso al suo livello neutrale". Lo ha detto, Vice Chair for Supervision della Federal Reserve, in un discorso alla Kentucky Bankers Association Annual Convention."Sebbene ancora prossimo alla piena occupazione, il mercato del lavoro è diventato più fragile e", ha sostenuto."Finora quest'anno, nonostante l'inflazione sia rimasta entro il nostro obiettivo, il Comitato si è concentrato principalmente sul lato inflazione del doppio mandato - ha detto Bowman - Ora che abbiamo assistito a molti mesi di deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro, èe i segnali emergenti di fragilità. A mio avviso, i dati recenti, comprese le revisioni del benchmark dell'occupazione stimata, mostrano che corriamo il serio rischio di essere già in ritardo nell'affrontare il deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Se queste condizioni dovessero persistere, temo che dovremo adeguare le politiche a un ritmo più rapido e in misura maggiore in futuro".Bowman comprende le preoccupazioni sul fatto che non è stato ancora raggiunto perfettamente l'obiettivo di inflazione, ma "poiché il nostro doppio mandato attribuisce pari importanza ai due obiettivi,, nonostante l'inflazione sia superiore ma comunque entro i limiti del nostro obiettivo. Ciò dovrebbe essere particolarmente vero poiché gli analisti prevedono ampiamente un calo significativo dell'inflazione il prossimo anno e poiché un ulteriore deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro porterebbe probabilmente a danni più persistenti al lato occupazionale del mandato, difficili da affrontare con i nostri strumenti".Secondo la vicegovernatrice della Fed, "definire un'adeguata visione prospettica di ulteriori aggiustamenti di politica monetaria è importante perché definisce l'andamento atteso dei tassi di interesse a breve termine, che, a sua volta, influenza i tassi di interesse a lungo termine, inclusi i tassi sui mutui ipotecari e sulle obbligazioni societarie, che sono fondamentali per le decisioni di famiglie e imprese. Un taglio del tasso di riferimento di 25 punti base e ladovrebbero consentire ai tassi di interesse a lungo termine di rimanere sostanzialmente inferiori rispetto all'inizio dell'anno e contribuire a sostenere l'economia"."Un'interpretazione rigorosa della dipendenza dai dati è intrinsecamente retrospettiva e garantirebbe che rimarremo indietro rispetto alla curva, costringendoci a una correzione eccessiva in futuro - ha aggiunto - Credo che dovremmo considerare di riformulare la nostra attenzione,, con previsioni che riflettano la probabile evoluzione dell'economia in futuro. Questo approccio ci consentirebbe di evitare di rimanere indietro e di dover quindi attuare misure politiche improvvise e drastiche".