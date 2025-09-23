Francoforte: andamento sostenuto per Adidas

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di calzature sportive
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,54%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Adidas
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader europeo dell'abbigliamento sportivo
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Adidas
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 185,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 180,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 189,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)