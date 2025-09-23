Milano 14:16
Francoforte: andamento sostenuto per Adidas

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di calzature sportive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,54%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Adidas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader europeo dell'abbigliamento sportivo rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Adidas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 185,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 180,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 189,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
