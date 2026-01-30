Francoforte: Adidas in rally

produttore di calzature sportive

Adidas

DAX

leader europeo dell'abbigliamento sportivo

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,12%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 148,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 152,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 146,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)