Milano 9:53
45.396 +0,71%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:53
10.185 +0,13%
24.503 +0,80%

Francoforte: Adidas in rally

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di calzature sportive, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,12%.

Il movimento di Adidas, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 148,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 152,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 146,8.

