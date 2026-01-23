Milano 10:44
44.903 -0,42%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 10:44
10.159 +0,09%
Francoforte 10:44
24.853 -0,01%

Francoforte: movimento negativo per Adidas

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Adidas
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di calzature sportive, con una flessione del 2,13%.

La tendenza ad una settimana di Adidas è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 148,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 150,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 147,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
