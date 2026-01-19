Francoforte: in calo Adidas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di calzature sportive
, che presenta una flessione del 3,03% sui valori precedenti.
L'andamento di Adidas
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 152,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 157. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 150,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)