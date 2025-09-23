Milano 14:19
42.582 +0,37%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:19
9.243 +0,18%
Francoforte 14:19
23.620 +0,40%

Francoforte: scambi in positivo per Vonovia

Francoforte: scambi in positivo per Vonovia
(Teleborsa) - Avanza la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.

Il trend di Vonovia mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Vonovia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 26,08 Euro con tetto rappresentato dall'area 26,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25,77.

