Francoforte: scambi in positivo per Vonovia

compagnia immobiliare residenziale tedesca

Vonovia

DAX

Vonovia

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 26,08 Euro con tetto rappresentato dall'area 26,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)