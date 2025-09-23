Intesa Sp: Obiettivo Italia 2025 fa tappa a Napoli, da gestione rischi a nuove frontiere del digitale. I temi

(Teleborsa) - Tappa a Napoli
per Obiettivo Italia 2025
- l’iniziativa della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo
guidata da Mauro Micillo
- rafforzando, così, il confronto con le imprese delle filiere strategiche del Paese.
Oltre 60 rappresentanti del mondo imprenditoriale del Mezzogiorno, si sono aggiunti ai circa 230 presenti nelle tappe di Vicenza, Firenze, Lonato del Garda e Torino
. Si tratta - si legge nella nota - "di una delle più alte adesioni registrate nel percorso di Obiettivo Italia 2025, a conferma del valore di iniziative che promuovono il dialogo diretto e l’ascolto delle esigenze delle imprese, favorendo un confronto costruttivo sulle sfide e le opportunità dei settori produttivi".
Al centro dell’evento, infatti, temi legati allo scenario macroeconomico e alle sue rapide evoluzion
i, la necessità della gestione dei rischi come leva strategica, l’influenza dei costi dell’energia
e i percorsi in chiave sostenibile, fino alle nuove frontiere del digitale.
“Il Mezzogiorno si è affermato negli ultimi anni come un polo attrattivo per capitali sia pubblici sia privati, beneficiando di una molteplicità di interventi infrastrutturali, industriali e tecnologici ed evidenzia filiere solide, innovative e sempre più aperte ai mercati internazionali”
ha dichiarato Michele Sorrentino,
Responsabile IMI CIB Italian Network di Intesa Sanpaolo.
Secondo le analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo, l’impatto dei dazi sul sistema manifatturiero italiano potrà essere mitigato dalla qualità dei prodotti italiani e dalle strategie di diversificazione delle imprese riguardanti i mercati di sbocco dell’export italiano.
L’Italia, insieme alla Germania, è l’economia europea più esposta sul mercato USA:
gli Stati Uniti assorbono il 10,4% dell’export italiano. Anche la Campania è particolarmente attiva su questo mercato:
nel 2024 l’export verso gli Stati Uniti è stato pari a 1,9 miliardi di euro, corrispondente al 9% circa del totale esportato dalla regione. Al primo posto per valori esportati dalle imprese della regione verso gli Stati Uniti si colloca l’Agro-alimentare con 913 milioni di euro (+111 milioni rispetto al 2023). Segue l’Automotive, con 326 milioni (ma erano 997 milioni nel 2023, quando era il primo settore per export campano verso gli USA). Al terzo posto il Sistema moda (114 milioni, 5 in meno rispetto al 2023).
Grazie a un’indagine interna è stato possibile individuare le reazioni delle imprese ai dazi americani
dalla quale emerge una forte reattività delle imprese italiane e campane che, di fronte alla minaccia di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, stanno cercando nuovi clienti in altri mercati. Al contempo, emerge l’interesse da parte degli operatori italiani ad aprire nuove filiali commerciali e
produttive proprio negli Stati Uniti.L’industria campana può infatti far leva su una buona diversificazione produttiva:
oltre a Farmaceutica ed Agroalimentare, che sono i primi due settori per export della regione con il 60% del totale, la regione è specializzata anche nel Sistema moda (5%), nell’Elettrotecnica ed elettrodomestici (4%) e nell’Aerospazio (3%). In Campania sono monitorati dal Research Department nove distretti industriali che nel 2024 hanno registrato 4,6 miliardi di export, confermando i valori del 2023.
Inoltre, l’economia campana,
già nel recente passato ha mostrato di saper cogliere le opportunità offerte da nuovi mercati. Tra il 2019 e il 2024 tra i primi quindici mercati per crescita in valore delle esportazioni vi sono Polonia (+203 milioni di euro, +84%), Turchia
(+192 milioni, +69%), Emirati Arabi Uniti (+147 milioni, +205%) e Arabia Saudita (+75 milioni, +78%).
Secondo Intesa Sanpaolo, nel 2025 la crescita dell’economia campana sarà poi sostenuta dai consumi,
che potranno beneficiare del recupero del potere d’acquisto delle famiglie. Tassi di interesse più contenuti consentiranno agli investimenti di tornare a crescere, soprattutto tra le imprese più innovative e guidate da giovani. Una spinta agli investimenti potrà venire poi dalla messa a terra dei fondi
del PNRR che subirà un’accelerazione nel biennio in corso.