Intesa Sp: Obiettivo Italia 2025 fa tappa a Napoli, da gestione rischi a nuove frontiere del digitale. I temi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Tappa a Napoliper- l’iniziativa della Divisione IMI Corporate & Investment Banking diguidata da- rafforzando, così, il confronto con leOltre 60 rappresentanti del mondo imprenditoriale del Mezzogiorno,. Si tratta - si legge nella nota - "di una delle più alte adesioni registrate nel percorso di Obiettivo Italia 2025, a conferma del valore di iniziative che promuovono il dialogo diretto e l’ascolto delle esigenze delle imprese, favorendo un confronto costruttivo sulle sfide e le opportunità dei settori produttivi".Al centro dell’evento, infatti,i, la necessità della gestione dei rischi come leva strategica, l’infe i percorsi in chiave sostenibile, fino alle nuove frontiere del digitale.“Il Mezzogiorno si è affermato negli ultimi anni come un polo attrattivo per capitali sia pubblici sia privati, beneficiando di una molteplicità di interventi infrastrutturali, industriali e tecnologici ed evidenzia filiere solide, innovative e sempre più aperte ai mercati internazionali”ha dichiaratoResponsabile IMI CIB Italian Network di Intesa Sanpaolo.Secondo le analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo,L’Italia, insieme alla Germania,gli Stati Uniti assorbono il 10,4% dell’export italiano. Anchenel 2024 l’export verso gli Stati Uniti è stato pari a 1,9 miliardi di euro, corrispondente al 9% circa del totale esportato dalla regione. Al primo posto per valori esportati dalle imprese della regione verso gli Stati Uniti si colloca l’Agro-alimentare con 913 milioni di euro (+111 milioni rispetto al 2023). Segue l’Automotive, con 326 milioni (ma erano 997 milioni nel 2023, quando era il primo settore per export campano verso gli USA). Al terzo posto il Sistema moda (114 milioni, 5 in meno rispetto al 2023).Grazie a un’indagine internadalla quale emerge una forte reattività delle imprese italiane e campane che, di fronte alla minaccia di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, stanno cercando nuovi clienti in altri mercati. Al contempo, emerge l’interesse da parte degli operatori italiani ad aprire nuove filiali commerciali eproduttive proprio negli Stati Uniti.oltre a Farmaceutica ed Agroalimentare, che sono i primi due settori per export della regione con il 60% del totale, la regione è specializzata anche nel Sistema moda (5%), nell’Elettrotecnica ed elettrodomestici (4%) e nell’Aerospazio (3%). In Campania sono monitorati dal Research Department nove distretti industriali che nel 2024 hanno registrato 4,6 miliardi di export, confermando i valori del 2023.Inoltre,già nel recente passato ha mostrato di saper cogliere le opportunità offerte da nuovi mercati. Tra il 2019 e il 2024 tra i primi quindici mercati per crescita in valore delle esportazioni vi sono Polonia (+203 milioni di euro, +84%), Turchia(+192 milioni, +69%), Emirati Arabi Uniti (+147 milioni, +205%) e Arabia Saudita (+75 milioni, +78%).Secondo Intesa Sanpaolo,che potranno beneficiare del recupero del potere d’acquisto delle famiglie. Tassi di interesse più contenuti consentiranno agli investimenti di tornare a crescere, soprattutto tra le imprese più innovative e guidate da giovani. Una spinta agli investimenti potrà venire poi dalla messa a terra dei fondidel PNRR che subirà un’accelerazione nel biennio in corso.