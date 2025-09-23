L'Italia dei single: 235 miliardi di spesa nel 2024

(Teleborsa) - Nel, pari al 26,2% della spesa nazionale. Il fenomeno, trainato dall’aumento dei nuclei unipersonali (dal 29,4% al 36,2% delle famiglie), è destinato a crescere fino a 287 miliardi entro il 2040. I: maggiore ricorso a delivery, piatti pronti, monoporzioni e acquisti online. Spendono più in tecnologia e connettività, meno in viaggi e abbigliamento. Significativo anche il. Tuttavia, i single restano più vulnerabili sul fronte economico: l’"Il fenomeno delle- commenta- non incide soltanto sulla rete di vendita, ma è destinato a produrre modifiche significative anche. I consumi familiari sono oggi in una fase di cambiamento costante, attraversati da nuove priorità e nuove pressioni economiche, che si aggiungono alla crescita della spesa dei single. Una sfida cruciale per imprese e istituzioni: da un lato, il retail dovrà adeguare formati, assortimenti e servizi a una domanda sempre più frammentata e personalizzata; dall'altro, le politiche economiche dovranno tener conto delle diverse condizioni e fragilità dei nuclei familiari e dei consumatori soli, per sostenerne il potere d'acquisto e stimolare la crescita complessiva.che connetta politiche demografiche, sostegno al reddito e innovazione del sistema distributivo e dei servizi".