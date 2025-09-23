Milano
Martedì 23 Settembre 2025, ore 09.44
La Borsa di Tokyo è chiusa
Calendar
,
Finanza
23 settembre 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Tokyo è chiuso per l'Equinozio di Autunno.
(Foto: adrenalinapura | 123RF)
