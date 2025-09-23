Milano 9:28
42.339 -0,20%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:28
9.251 +0,26%
23.644 +0,50%

La Borsa di Tokyo è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa di Tokyo è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Tokyo è chiuso per l'Equinozio di Autunno.

(Foto: adrenalinapura | 123RF)
Condividi
```