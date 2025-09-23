Londra: in calo Babcock International

(Teleborsa) - Pressione su Babcock International
, che tratta con una perdita del 2,00%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Babcock International
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)