MPS chiude con successo l'OPAS su Mediobanca. Via all'integrazione

Banca Monte Paschi di Siena

Mediobanca

La chiusura delle adesioni in Borsa

Le vendite di azioni dei vertici

La resa di Nagel e i prossimi passi

(Teleborsa) - Si chiude conpromossa da, una delle più combattute d9i quest'ultimo periodo, fortemente contrastata dal management di Piazzetta Cuccia, che ormai annunciato la resa ufficiale, convocando l'assemblea per il rinnovo del CdA.Nella giornata di chiusura del periodo didi acquisto e scambio (OPAS), promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, sono state presentate. Un'impennata rispetto all'andamento delle adesioni nelle giornate precedenti.La percentuale delle azioni apportate durante la riapertura dei termini, che si è svolta dal 16 al 22 settembre, e delle azioni apportate durante il periodo di offerta "regolare" ha quindi. Alla chiusura dell'OPAS, le richieste di adesione eranodelle azioni oggetto dell'offerta.A dare un impulso alle adesioni è stata la. Già da qualche giorno si erano registrate vendite di azioni da parte del management di Mediobanca, formalizzate dalle comunicazioni di internal dealing, incluso il, che. Il direttore generaleha ceduto, mentre il presidenteha vendutodelle sue azioni. Le operazioni sono avvenute durante la seduta del 19 settembre. Separatamente, il presidente Pagliaro ha venduto sul mercato altre 100 mila azioni, per un un incasso di circa 2,1 milioni di euro.Laè stata annunciata la scorsa settimana, quando ha dato le sue dimissioni e salutato i dipendenti, ed è statache, con una nota, informavano il mercato di aver "preso atto dell'esito dell'Offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da MPS e per favorire un'ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell'organo amministrativo, hanno rassegnato, con l'eccezione del consigliere Sandro Panizza, le dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data della prossima assemblea".Ilordinaria degli azionisti, per deliberare in merito al Bilancio al 30 giugno 2025 e per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028. CdA che sarà espressione della nuova proprietà e che darà corso alla fase più impegnativa, quella dell'integrazione fra i due Istituti.