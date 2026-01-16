Delfin, mai discusso alcuna ipotesi di dismissione della quota in MPS

MPS

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, holding della famiglia Del Vecchio, ha reso noto di "non averfinanziaria in, che in gran parte deriva dalla conversione delle azioni precedentemente detenute in". Dopo le recenti ricostruzioni di stampa, Delfin smentisce che siano in corso negoziazioni cono altri operatori finalizzate alla cessione, totale o parziale, della propria quota in MPS.In un comunicato diffuso dalla holding, si precisa che Delfin, come investitore finanziario di lungo periodo, "opera con un, nell'interesse della società e dei suoi azionisti, anche a beneficio della crescita del Paese"."In tale contesto, anche alla luce di una performance complessiva in linea con gli obiettivi di redditività e di valorizzazione delle partecipazioni, Delfin rinnova il", viene sottolineato.