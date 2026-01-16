Delfin, mai discusso alcuna ipotesi di dismissione della quota in MPS

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Delfin
, holding della famiglia Del Vecchio, ha reso noto di "non aver mai discusso alcuna ipotesi di dismissione della propria partecipazione
finanziaria in MPS
, che in gran parte deriva dalla conversione delle azioni precedentemente detenute in Mediobanca
". Dopo le recenti ricostruzioni di stampa, Delfin smentisce che siano in corso negoziazioni con UniCredit
o altri operatori finalizzate alla cessione, totale o parziale, della propria quota in MPS.
In un comunicato diffuso dalla holding, si precisa che Delfin, come investitore finanziario di lungo periodo, "opera con un approccio orientato alla creazione di valore nel tempo
, nell'interesse della società e dei suoi azionisti, anche a beneficio della crescita del Paese".
"In tale contesto, anche alla luce di una performance complessiva in linea con gli obiettivi di redditività e di valorizzazione delle partecipazioni, Delfin rinnova il pieno sostegno ai vertici di MPS e al percorso di rafforzamento
", viene sottolineato.