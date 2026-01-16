MPS, collocato covered bond da 750 milioni di euro. Ordini per 2,4 miliardi

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena
ha concluso con successo il collocamento di un'emissione di Conditional Pass Through (CPT) European Covered Bond
(Premium) con scadenza 22 gennaio 2030, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro
. L'operazione ha "riaperto il segmento dei covered bond di emittenti italiani per il 2026 in un contesto di mercato primario caratterizzato da volumi eccezionalmente elevati", si legge in una nota della banca senese.
Gli ordini
, provenienti da oltre 60 investitori, sono cresciuti rapidamente oltre 2,4 miliardi di euro
, permettendo di fissare l'importo a 750 milioni di euro. La cedola annuale è pari al 2,625%, il prezzo di re-offer di 99,577% corrispondente ad uno spread di 30 basis point sul tasso di riferimento - il livello più basso dall'avvio del programma di covered bond della banca - inferiore rispetto all'iniziale indicazione in area mid swap più 37 basis point. Le condizioni definitive dell'emissione sono significativamente migliorative rispetto al Covered Bond con scadenza più lunga (5 anni e 7 mesi) emesso dalla banca a giugno 2025 ad uno spread di 54 basis point rispetto al tasso di riferimento
La domanda è stata ampia e diversificata da parte di investitori sia italiani che internazionali. La distribuzione geografica vede la presenza di investitori italiani con il 36%
ed esteri, tra cui paesi nordici con il 28%, Regno Unito con il 16%, Germania, Austria e Svizzera con il 15%, Francia, Spagna e altri circa il 5%
MPS, Commerzbank
, Crédit Agricole
, Mediobanca
(Global Coordinator
), Santander
, UBS
e UniCredit
hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.