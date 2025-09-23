Milano 17:35
MPS, Consob fotografa l'azionariato aggiornato a prima della riapertura dei termini

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
(Teleborsa) - Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, risulta il primo azionista di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) con il 20,949% delle azioni, mentre Francesco Gaetano Caltagirone segue con il 12,260%. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dopo il pagamento del corrispettivo per l'offerta su Mediobanca del 15 settembre. I due azionisti si ridurranno però dopo che saranno contabilizzate nel libro soci le adesioni all'offerta arrivate nella riapertura dei termini che si è conclusa ieri.

Banco BPM quasi dimezza la sua partecipazione, dall'8,996% passa al 4,471%. Stessa sorte, non censito dalla CONSOB, per il MEF, che possedeva l'11,7% di Siena e dovrebbe portarsi poco oltre il 5% a seguito dell'OPAS su Piazzetta Cuccia.

Tra gli azionisti di MPS si conferma UBS con il 4,331% complessivo, per gran parte derivati, e Blackrock con un 3,596%, tra il 2,259% di azioni e il resto di partecipazione potenziale. Dimezzano invece la partecipazione i francesi di BPCE che scivolano al 3,370%.

Inoltre, ora MPS può vantare una partecipazione indiretta del 13,186% su Assicurazioni Generali e sulle altre partecipazioni di Mediobanca (il 6,810% di Italmobiliare e il 5,010% di Piquadro).
