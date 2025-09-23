MPS, Consob fotografa l'azionariato aggiornato a prima della riapertura dei termini

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Del Vecchio, risulta il primo azionista di(MPS) con il 20,949% delle azioni, mentresegue con il 12,260%. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dopo il pagamento del corrispettivo per l'offerta su Mediobanca del 15 settembre. I due azionisti si ridurranno però dopo che saranno contabilizzate nel libro soci le adesioni all'offerta arrivate nella riapertura dei termini che si è conclusa ieri.quasi dimezza la sua partecipazione, dall'8,996% passa al 4,471%. Stessa sorte, non censito dalla CONSOB, per il MEF, che possedeva l'11,7% di Siena e dovrebbe portarsi poco oltre il 5% a seguito dell'OPAS su Piazzetta Cuccia.Tra gli azionisti di MPS si confermacon il 4,331% complessivo, per gran parte derivati, econ un 3,596%, tra il 2,259% di azioni e il resto di partecipazione potenziale. Dimezzano invece la partecipazione i francesi di BPCE che scivolano al 3,370%.Inoltre, ora MPS può vantare unadel 13,186% sue sulle altre partecipazioni di Mediobanca (il 6,810% die il 5,010% di).