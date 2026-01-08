OPA Health Italia, Consob richiede informazioni integrative e sospende i termini istruttori

(Teleborsa) - Con riferimento al documento d’offerta depositato il 27 dicembre 2025 presso la Consob, relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA
) obbligatoria totalitaria comunicata alla Consob e al mercato il 5 dicembre 2025 e riguardante n. 59.966 azioni ordinarie di Health Italia, promossa da Lonvita (l’Offerente), si rende noto che, con comunicazione del 7 gennaio 2026, la Consob ha richiesto all’Offerente informazioni supplementari, disponendo l’interruzione dei termini istruttori fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni.
L’Offerente, conclude la nota, darà tempestiva comunicazione al mercato del riavvio dei termini istruttori non appena ricevuta apposita comunicazione in tal senso.