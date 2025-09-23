NextGeo, accordo di otto anni con 50Hertz in Germania per indagini geotecniche del fondale marino

Next Geosolutions

(Teleborsa) -, società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha firmato un framework agreement della durata di 8 anni con la società tedesca, parte del, responsabile dello sviluppo e della gestione della rete elettrica ad alta tensione nella Germania settentrionale e orientale.A seguito di questo accordo, NextGeo sarà ildidei fondali marini, a supporto dello sviluppo di sottostazioni offshore (OSS), fondamentali per l'integrazione di nuovi parchi eolici offshore nele nele per il rafforzamento della rete elettrica europea.Il Framework Agreement, con un valore previsto di diversi milioni di euro all'anno e una durata di 8 anni, sottolinea la crescente posizione di NextGeo come partner di riferimento nei mercati europei dellee, impegnato a favorire la transizione energetica. In qualità di leader riconosciuto nel settore energetico europeo, 50Hertz svolge un ruolo centrale nel favorire laverso l'energia rinnovabile, garantendo l'integrazione sicura delle energie rinnovabili offshore in una rete in espansione e più resiliente.Le attività di indagine saranno eseguite dalla flotta offshore di NextGeo, in particolare con il supporto della nave di perforazione geotecnica "", e saranno inoltre impiegate tecnologie e metodologie avanzate, progettate per garantire i più elevati standard di qualità, sicurezza ed efficienza."La firma con 50Hertz è il risultato di un grande impegno nel costruire relazioni a lungo termine con i nostri clienti ed evidenzia la forza della nostra strategia commerciale, confermando il ruolo di NextGeo come partner affidabile per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche offshore europee", ha commentato, CCO di NextGeo., Direttore della Strategia Eolica Offshore di Next Geosolutions, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi della fiducia di 50Hertz nelle nostre competenze specialistiche e nelle nostre tecnologie, con le nostre attività forniremo dati fondamentali per la progettazione in totale sicurezza ed efficienza delle sottostazioni offshore di 50Hertz in Germania. NextGeo contribuirà a garantire un’integrazione sicura delle nuove energie rinnovabili nella rete elettrica europea".