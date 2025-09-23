Milano 11:13
Finanza
NextGeo, Alantra promuove accordo con 50Hertz
(Teleborsa) - Alantra ha giudicato positivamente l'accordo di otto anni di Next Geosolutions Europe con 50Hertz, operatore tedesco parte del gruppo Elia, per la fornitura di rilievi geotecnici dei fondali marini destinati a nuove sottostazioni offshore nel Mare del Nord e nel Baltico. "Il contratto, dal valore di diversi milioni di euro l’anno, farà leva sulla flotta offshore della società – in particolare la nave NG Driller – e su tecnologie avanzate di indagine per supportare l’integrazione di nuova capacità eolica nella rete elettrica europea", si legge in una nota della banca di investimento .

"Gli analisti giudicano l’intesa un passo strategico di rilievo: garantisce visibilità ai ricavi in un mercato tipicamente legato a singoli progetti, rafforzando la qualità degli utili e la credibilità di NextGeo nella transizione energetica offshore europea. L’operazione è vista anche come conferma della strategia commerciale del management e potenziale catalizzatore positivo per la crescita", ha sottolineato Alantra.

La società presenterà i risultati del primo semestre 2025 domani, 24 settembre.
