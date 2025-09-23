Orsted in rally. Via libera tribunale USA a progetto Revolution Wind

(Teleborsa) - Brilla il titolo Orsted
che passa di mano con un aumento del 7,20%.
A fare da assist alle azioni del colosso danese delle energie rinnovabili, contribuisce la notizia che un giudice federale statunitense ha autorizzato la società a riprendere i lavori sul progetto Revolution Wind, quasi completato, che era stato bloccato dall’amministrazione del presidente Donald Trump
il mese scorso.
"Revolution Wind riprenderà i lavori di costruzione interessati il prima possibile, con la sicurezza come priorità assoluta", ha dichiarato Orsted in un comunicato.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Orsted
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,62 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,21. Il peggioramento di Orsted
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,39.