Orsted presenta ricorso contro lo stop del Governo USA al maxi progetto eolico offshore

Orsted

(Teleborsa) -, joint venture paritetica trae Skyborn Renewables di Global Infrastructure Partners, hapresso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia contestando l'emessa il 22 dicembre 2025 dal Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti.Sebbene Revolution Wind continui ae le altre parti interessate per una risoluzione rapida e duratura della questione, ritiene che l'ordinanza di sospensione del contratto di locazione violi la legge. Come nel caso dell'ordinanza di sospensione dei lavori dell'agosto 2025, il Progetto Revolution Wind subirà un danno sostanziale a causa della prosecuzione dell'ordinanza di sospensione del contratto di locazione. Di conseguenza, il contenzioso è un passo necessario per tutelare i diritti del progetto, si legge in una nota.Viene ricordato che Revolution Wind harichiesti nel 2023, a seguito di approfondite revisioni iniziate più di nove anni fa.Revolution Wind èe si prevede che sarà pronto a fornire energia affidabile e conveniente alle case americane nel 2026. Il progetto, ora completato all'87% circa, ha già installato tutte le fondazioni offshore e 58 delle 65 turbine eoliche. L'installazione dei cavi di esportazione è completata ed entrambe le sottostazioni offshore sono state installate. Al momento dell'ordinanza di sospensione del contratto di locazione, si prevedeva che il progetto avrebbe iniziato a generare energia già a gennaio 2026., une una consociata interamente controllata da Orsted, che ha anch'essa ricevuto un'ordinanza di sospensione del contratto di locazione il 22 dicembre, continua a valutare tutte le opzioni per risolvere la questione, incluso il coinvolgimento delle agenzie e delle parti interessate competenti e la valutazione di azioni legali.