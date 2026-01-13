Orsted, tribunale federale USA consente la ripresa dei lavori per Revolution Wind

(Teleborsa) - Orsted
, colosso danese delle energie rinnovabili, ha comunicato che il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha concesso l'ingiunzione preliminare richiesta da Revolution Wind
in merito all'ordinanza di sospensione del 22 dicembre 2025 emessa dal Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) del Dipartimento degli Interni USA. L'azione del tribunale consentirà al progetto Revolution Wind di riprendere immediatamente le attività interessate
, mentre prosegue la causa sottostante che contesta gli ordini del BOEM del 22 agosto 2025 e del 22 dicembre 2025.
Revolution Wind "valuterà il modo migliore per collaborare con l'Amministrazione
statunitense per raggiungere una soluzione rapida e duratura", si legge in una nota.
Il progetto "riprenderà i lavori di costruzione il prima possibile
". Revolution Wind è una joint venture al 50% tra Skyborn Renewables di Global Infrastructure Partners e Orsted.