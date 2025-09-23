Milano 14:24
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:24
9.243 +0,18%
Francoforte 14:24
23.626 +0,42%

Parigi: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il microchip-maker italo-francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,23%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di semiconduttori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,69 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,24.

