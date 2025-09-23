Parigi: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il microchip-maker italo-francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,23%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di semiconduttori
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,69 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)