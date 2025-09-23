Parigi: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics

microchip-maker italo-francese

CAC40

STMicroelectronics

produttore di semiconduttori

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,23%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,69 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)