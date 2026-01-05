Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo industriale francese
, che avanza bene del 2,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Schneider Electric
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,17%, rispetto a +1,71% dell'indice di Parigi
).
L'esame di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 244,7 Euro e primo supporto individuato a 239,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 249,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)