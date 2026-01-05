Milano 15:04
Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo industriale francese, che avanza bene del 2,38%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Schneider Electric mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,17%, rispetto a +1,71% dell'indice di Parigi).


L'esame di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 244,7 Euro e primo supporto individuato a 239,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 249,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
