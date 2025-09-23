Milano 14:25
Piazza Affari: brillante l'andamento dell'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Performance positiva per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura precedente.
