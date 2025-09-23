Milano 14:26
Piazza Affari: in calo Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda aerospaziale italiana, con una flessione dell'1,88%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,29%, rispetto a +0,19% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo di Avio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,6 Euro e primo supporto individuato a 46,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,1.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
