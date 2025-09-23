Pillar, round Pre-Seed da 3,2 milioni di euro guidato da Emblem

(Teleborsa) -, startup fintech italiana dedicata a digitalizzare la gestione economico-finanziaria delle imprese edili, ha chiuso un, il più grande mai registrato in Italia nel settore construction tech.Il round è stato, fondo francese specializzato in investimenti Pre-Seed, che ha investito in scaleup globali di rilievo come Lovable. Hanno partecipato anche VC internazionali come Pareto (USA), Plug and Play (USA) e Kima Ventures (Francia) e VC italiani come B Heroes, Vento, Eden Ventures e IAG, oltre a una compagine di imprenditori di rilievo nel panorama internazionale e nazionale tech, tra cui i founder di Aria, Convelio, Mobile First Company, 1000farmacie, Sibill, Futura e Lexroom, e business angel come Paola Bonomo, Ignazio Rocco Da Torrepadula, Enrico Pandian e altri.La piattaforma Pillar, con una visione sempre aggiornata della marginalità. L'elemento distintivo è la capacità di integrare dati provenienti da fonti diverse - dal cassetto fiscale ai conti correnti - e di raccogliere automaticamente anche le informazioni generate in cantiere, come DDT, ore lavorate, lavorazioni effettuate e stati di avanzamento, grazie allo sviluppo di assistenti AI su WhatsApp.Pillar, fondata da, ha già ottenuto una significativa risposta dal mercato, con più di 100 imprese clienti, oltre 350 cantieri gestiti, più di 500 lavoratori monitorati e oltre 40.000 fatture processate. Il team conta a oggi oltre 15 persone. Con il capitale raccolto, la startup accelererà lo sviluppo del prodotto e la strategia di go-to-market, potenziando il team con nuove risorse per scalare."Questo investimento, a una valutazione tra le più alte mai registrate per un Pre-Seed in Italia, è un segnale di fiducia importante che conferma l'attrattività e il potenziale della nostra soluzione in un mercato tradizionale e poco digitalizzato come quello dell'edilizia italiana - commenta- La partecipazione di investitori internazionali come Emblem, che ha già dimostrato la propria capacità di scommettere su startup di successo come Lovable, sottolinea il valore della nostra visione"."Il settore delle costruzioni è un'industria enorme, che sta vivendo un forte recupero sul fronte della digitalizzazione, spinto dal ricambio generazionale, dalla ricerca di maggiore efficienza e dalla necessità di affrontare un contesto normativo sempre più complesso - dichiara- È un ambito fertile per applicazioni mobile e soluzioni di intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo rappresenta una sfida per i fornitori di software, perché frammentato e con esigenze di profonda comprensione degli utenti finali per costruire un go-to-market efficace".