Sempra vende una quota della sua divisione infrastrutturale per 10 miliardi di dollari

(Teleborsa) - L'utility statunitense Sempra
ha annunciato martedì che venderà
una quota della sua divisione infrastrutturale per 10 miliardi di dollari
in contanti, e darà il via libera all'espansione del suo progetto GNL di Port Arthur
in Texas per un valore di 14 miliardi.
La società venderà una partecipazione del 45% in Sempra Infrastructure Partners
, che gestisce asset di gas naturale liquefatto e relative infrastrutture di gasdotti e stoccaggio, a KKR
e al Canada Pension Plan Investment Board.
Dopo la chiusura dell'accordo, un consorzio guidato da KKR diventerà il proprietario di maggioranza dell'unità con una quota del 65%
, mentre Sempra
manterrà una quota del 25%
insieme all'attuale quota del 10% di Abu Dhabi Investment Authority
.
L'accordo, che implica un equity value di 22,2 miliardi
per la divisione di Sempra, dovrebbe concludersi tra il secondo e il terzo trimestre del 2026.
Sempra prevede che l'accordo aumenterà
di circa 20 centesimi
l'utile annuo per azione
a partire dal 2027
.(Foto: Scott Graham su Unsplash)