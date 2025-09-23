Milano 15:48
Sempra vende una quota della sua divisione infrastrutturale per 10 miliardi di dollari

(Teleborsa) - L'utility statunitense Sempra ha annunciato martedì che venderà una quota della sua divisione infrastrutturale per 10 miliardi di dollari in contanti, e darà il via libera all'espansione del suo progetto GNL di Port Arthur in Texas per un valore di 14 miliardi.

La società venderà una partecipazione del 45% in Sempra Infrastructure Partners, che gestisce asset di gas naturale liquefatto e relative infrastrutture di gasdotti e stoccaggio, a KKR e al Canada Pension Plan Investment Board.

Dopo la chiusura dell'accordo, un consorzio guidato da KKR diventerà il proprietario di maggioranza dell'unità con una quota del 65%, mentre Sempra manterrà una quota del 25% insieme all'attuale quota del 10% di Abu Dhabi Investment Authority.

L'accordo, che implica un equity value di 22,2 miliardi per la divisione di Sempra, dovrebbe concludersi tra il secondo e il terzo trimestre del 2026.

Sempra prevede che l'accordo aumenterà di circa 20 centesimi l'utile annuo per azione a partire dal 2027.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
