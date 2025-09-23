Milano 17:35
Simone acquista la maggioranza della casa editrice francese Editions Memo

Finanza
(Teleborsa) - Simone, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza del capitale della prestigiosa casa editrice francese Éditions Mémo, realtà editoriale indipendente con sede a Nantes, nota a livello internazionale per la qualità e l'innovazione delle sue pubblicazioni per l'infanzia.

L'azienda francese ha conseguito nell'ultimo anno un fatturato di circa 730 mila euro e un Ebitda normalizzato sostanzialmente in pareggio, ma con prospettive di crescita grazie alle sinergie all'interno del gruppo.

Nello specifico, Simone ha sottoscritto un primo contratto preliminare con i due soci persone fisiche, Christine Morault e Yves Mestrallet, e un altro contratto preliminare con Harmonia Mundi Livre per l'acquisto rispettivamente di circa il 29,40% e il 25,04% del capitale sociale di Éditions Mémo.

Simone non ha comunicato i dettagli finanziari dell'operazione, che non risulta significativa ai sensi del Regolamento Emittenti in relazione al controvalore.

"L'acquisizione di Éditions Mémo ci permette di unire la solidità e l'esperienza del Gruppo Simone con la creatività e l'eccellenza di una realtà editoriale riconosciuta per la sua originalità e la sua cura grafica - ha dichiarato il presidente Luca Misso - Siamo convinti che questa sinergia aprirà nuove opportunità di sviluppo, rafforzando il dialogo culturale tra Italia e Francia e promuovendo la diffusione del libro come strumento di crescita e di conoscenza".
