Simone acquista la maggioranza della casa editrice francese Editions Memo

(Teleborsa) - Simone
, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza
del capitale della prestigiosa casa editrice francese Éditions Mémo
, realtà editoriale indipendente con sede a Nantes, nota a livello internazionale per la qualità e l'innovazione delle sue pubblicazioni per l'infanzia.
L'azienda francese ha conseguito nell'ultimo anno un fatturato
di circa 730 mila euro e un Ebitda
normalizzato sostanzialmente in pareggio, ma con prospettive di crescita grazie alle sinergie all'interno del gruppo.
Nello specifico, Simone ha sottoscritto un primo contratto preliminare con i due soci persone fisiche
, Christine Morault e Yves Mestrallet, e un altro contratto preliminare con Harmonia Mundi Livre
per l'acquisto rispettivamente di circa il 29,40% e il 25,04% del capitale sociale di Éditions Mémo.
Simone non ha comunicato i dettagli finanziari
dell'operazione, che non risulta significativa ai sensi del Regolamento Emittenti in relazione al controvalore.
"L'acquisizione di Éditions Mémo ci permette di unire la solidità e l'esperienza del Gruppo Simone con la creatività e l'eccellenza di una realtà editoriale riconosciuta per la sua originalità e la sua cura grafica - ha dichiarato il presidente Luca Misso
- Siamo convinti che questa sinergia aprirà nuove opportunità di sviluppo, rafforzando il dialogo culturale tra Italia e Francia e promuovendo la diffusione del libro come strumento di crescita e di conoscenza".