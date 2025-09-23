Simone acquista la maggioranza della casa editrice francese Editions Memo

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'del capitale della prestigiosa, realtà editoriale indipendente con sede a Nantes, nota a livello internazionale per la qualità e l'innovazione delle sue pubblicazioni per l'infanzia.L'azienda francese ha conseguito nell'ultimo anno undi circa 730 mila euro e unnormalizzato sostanzialmente in pareggio, ma con prospettive di crescita grazie alle sinergie all'interno del gruppo.Nello specifico, Simone ha sottoscritto un primo contratto preliminare con i, Christine Morault e Yves Mestrallet, e un altro contratto preliminare conper l'acquisto rispettivamente di circa il 29,40% e il 25,04% del capitale sociale di Éditions Mémo.Simone non ha comunicato idell'operazione, che non risulta significativa ai sensi del Regolamento Emittenti in relazione al controvalore."L'acquisizione di Éditions Mémo ci permette di unire la solidità e l'esperienza del Gruppo Simone con la creatività e l'eccellenza di una realtà editoriale riconosciuta per la sua originalità e la sua cura grafica - ha dichiarato il- Siamo convinti che questa sinergia aprirà nuove opportunità di sviluppo, rafforzando il dialogo culturale tra Italia e Francia e promuovendo la diffusione del libro come strumento di crescita e di conoscenza".